Il figlio di Belen e Stefano De Martino cambia look: colpi di sole rosa

Il figlio di Belen e Stefano De Martino cambia look: il ragazzino di 8 anni si regala colpi di sole rosa. Dal parrucchiere insieme alla mamma, se ne sta buono, buono con le cartine per decolorare alcuni ciuffi in testa e aspetta impaziente di vedere il risultato finale.

Belen Rodriguez lo riprende. “News color a richiesta esplicita del ragazzo…”, rivela sul social, nelle IG Stories che condivide. Precisa di averlo voluto accontentare.

“Sveliamo che colore stai facendo o lo vediamo dopo, con una foto o un video?”, domanda la showgirl 37enne al figlio primogenito. “Non ora, fai una foto quando ho finito, ok, va bene”, replica Santiago a Belen.

Immancabile poco dopo appare lo scatto di Santi col nuovo look. Il bambino indossa la maglia della Juventus, squadra di cui è grande tifoso, si mette in posa proprio come fosse un calciatore, con la faccia seria, seria. I capelli sono sempre lunghi, con un ciuffo portato con la riga di lato. I colpi di sole rosa si vedono soprattutto davanti e sono di una tonalità non molto accesa. Belen innamorata scrive: “Amore mio grande”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/12/2021.