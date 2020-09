Il figlio di Belen e Stefano diventa doppiatore! Eccolo in studio

Santiago, il figlio di Belen e Stefano De Martino, diventa doppiatore. In studio insieme al papà si diverte un mondo a dare la voce a un personaggio di un film d’animazione. E’ bravissimo!

VIDEO

Il bambino a sette anni fa ufficialmente il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Santi racconta tutto nelle IG Stories accanto al famosissimo padre Stefano. “Papà diglielo…”, esordisce il ragazzino. “Qualche mese fa vi ho raccontato che stavo doppiando un film d’animazione che si intitola ‘Arctic - Un’avventura glaciale’. Il film non è andato al cinema per colpa della pandemia, ma è su molte piattaforme digitali. Per i più attenti, guardatelo perché a un certo punto il mio personaggio…”, svela il 30enne sorridendo

Santiago interviene e rivela: “C’è un flashback in cui il personaggio del mio papà è piccolino: sono io a doppiare la sua voce”. “Giusto! - gli fa eco il ballerino e conduttore - Il mio personaggio da piccolo ha la voce di Santiago. Noi ci siamo divertiti molto a farlo. Guardatelo!”.

De Martino poi arricchisce le sue storie su Instagram mostrando alcuni momenti trascorsi in studio con il figlioletto impegnato nel doppiaggio di Speedy per il film. Il bambino è un portento: per lui non c’è alcuna esitazione, presta la sua voce e per lui è una vera gioia farlo con accanto il suo adorato papà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/9/2020.