Il figlio di Gigi D'Alessio in lacrime ad Amici: 'Ho un vuoto dentro'

Luca D’Alessio, il figlio di Gigi D’Alessio è subito in lacrime ad Amici. Durante la prima lezione con Rudy Zerbi il 18enne scoppia a piangere. LDA, questo il suo nome d’arte, confida il malessere che prova al suo ‘prof.’, dopo essere stato attaccato fortemente da Anna Pettinelli in puntata, durante l’audizione.

“Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio. Mi sembri un Gigi D’Alessio 3.0”, gli ha detto la Pettinelli feroce. “Siamo due persone diverse. Sono qui per questo in realtà, scusami”, ha replicato Luca.

VIDEO

Ora davanti a Zerbi che gli ribadisce quanto dovrà impegnarsi per non farsi dare del ‘raccomandato’, impossibile rimanere calmi. LDA, figlio del cantante napoletano 54enne e l’ex moglie Carmela Barbato, a Rudy che gli chiede cosa vuole fare con la sua arte confida: “Forse sto puntando troppo in alto, ma vorrei che le persone vadano da mio padre Gigi e gli chiedano: ‘Ma tu sei il padre di LDA...’”.

Il ragazzo poi crolla e lascia trapelare tutta la sua emozione. “Sembra tutto bello dall’esterno, invece non è tutto così bello. Ci sono tante cose che magari una persona ha e non se ne rende conto. Tutti pensano sei figlio di un cantante, sei vestito bene, pensano solo alle cose materiali. Ma dentro delle volte hai dei vuoti”, sottolinea asciugandosi il viso bagnato dalle lacrime.

D’Alessio piange, Zerbi, seduto al piano, lo rincuora e gli dice di farsi forza e darsi da fare dando il meglio di lui, che di definisce cantautore, perché scrive anche i testi dei suoi brani: ha iniziato dopo un sogno e non vuole smettere più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/9/2021.