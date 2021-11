Il figlio di Gigi D'Alessio, LDA, confessa: 'Soffro di attacchi di panico e ansia sociale'

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio, ad Amici 21 confessa: “Soffro di attacchi di panico e ansia sociale”. Il ragazzo lo rivela in una strofa del testo che ha scritto e che canta, giudicato da J-Ax. Luca, 18 anni, poi lancia anche un forte appello ai suoi coetanei e li invita ad aprirsi sui loro problemi.

I cantanti del talent sono stati invitati a esibirsi in alcune cover scegliendo come tema o la rabbia o la felicità: LDA ha deciso per la prima. Ha scelto di interpretare il brano Fuck It di Eamon, riscrivendone un'intera strofa: ”Voglio parlare di una cosa molto importante per me”.

Il testo della sua canzone racconta il disagio che vive: “Io che mi sento solo in mezzo alle persone, ci vuole coraggio per poi dare amore, quel senso di vuoto che mi appanna gli occhi, prima strozza l'aria poi mi stringe il cuore. Io vorrei piangere e non ci riesco, quelle gocce bagneranno dentro. E se tutto questo non avesse un senso, purché coprire il chiasso con il mio silenzio. Ad oggi penso che il cielo è più bello se poi ricoperto da nuvole ma di passaggio, io in quel locale passavo per caso”.

E ancora: “L’ansia sociale che mi mangia l'anima un pò mi mette in imbarazzo. Vorrei tanto truccare questo malessere e non riesco a farlo. Fanc*lo gli attacchi di panico, vorrei farli passare in un attimo. Ora non so più che fare, anche le pene cantano. Ma la vita è bella pure se succede questo. Ora sono solo ma dentro di me c'è troppo casino e non so il perché, mi tappo le orecchie per poi non sentire mai più quelle voci”.

J-Ax rimane colpito dalle parole di Luca D’Alessio, al punto da dargli un 8. Il rapper è gratificato. Ringrazia, poi fa il suo appello: “Volevo dire a tutti i ragazzi che soffrono di ansia sociale e attacchi di panico che se sono riuscito io a parlare davanti a milioni di persone, loro devono parlarne con i loro genitori e non fare scemenze”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/11/2021.