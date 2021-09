Il figlio 18enne di Gigi D'Alessio, Luca, ad Amici 21: ecco chi è

Luca D’Alessio, il figlio 18enne di Gigi D’Alessio, è nel cast di Amici 21. Le anticipazione sul talent show di Maria De Filippi, al via già domenica 19 settembre, svelano la sua presenza. Si fa chiamare LDA, usando solo le iniziali del suo nome e del suo cognome, è il terzogenito del cantante, nato dal matrimonio dell’artista 54enne e l’ex moglie, Carmela Barbato.

Luca, in arte LDA, sarebbe un allievo di Lorella Cuccarini. Sarà la bionda showgirl a decidere il suo destino ad Amici 21 con il meccanismo delle leve che si abbassano o si alzano, a seconda del sì o del no al suo ingresso definitivo nella scuola, unico lasciapassare per avere la possibilità di approdare all’agognato Serale.

Il figlio di Gigi, classe 2003, ha già esordito col padre nell’album Buongiorno con la canzone Di Notte. Ha pubblicato alcuni brani di successo su YouTube, tra le quali Vivimi, Resta, Vediamoci stasera.

Luca è l’unico dei figli di D’Alessio, padre anche di Claudio, 35 anni, Ilaria, 29, e Andrea, avuto da Anna Tatangelo nel 2010, e ora in attesa di un altro bebè dall'attuale compagna, Denise Esposito, che sembra intenzionato a seguire le orme paterne. Vuole diventare un grande cantante: da figlio d’arte la sua strada potrebbe essere più complicata, però, anche ad Amici 21.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/9/2021.