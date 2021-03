Il figlio di Mike Bongiorno in ospedale dopo incidente in motorino: come sta

Leonardo Bongiorno, il figlio più piccolo di Mike Borngiono, è finito in ospedale dopo un incidente in motorino. Il 31enne, creatore, insieme agli altri due fratelli, di una fondazione che aiuta le persone in difficoltà, Casa Allegria, svela tutto sul social.

Leo ieri è rovinosamente caduto con il mezzo a due ruote preso in drive-sharing a Milano e ha avuto bisogno di essere ricoverato per sottoporsi a rigorosi controlli medici e a una radiografia. Ora ha un vistoso gambaletto di gesso alla gamba sinistra…

“Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un Ananas #truestory”, scrive ironicamente sul suo profilo Instagram dove condivide con i follower una foto in cui è immortalato con l’arto ingessato e le stampelle. Indossa una tuta con su stampati, sia sulla felpa che i pantaloni, delle ananas.

Leonardo Bongiorno si è fatto male alla caviglia. Nelle sue IG Stories scherza, nonostante l’incidente: nella concitazione ha portato via con sé in ospedale il casco del motorino affittato. “Per aggiungerci un po’ di sfiga - racconta - Il paziente prima di me aveva il Covid quindi tutto il reparto dio radiologia è stato chiuso per 2 ore per bonificare e sanificare. Cinque ore di attesa”. E’ tornato nella sua abitazione a mezzanotte e mezza.

Leo sta bene, ringrazia gli specialisti che si sono occupati di lui: purtroppo ora dovrà stare a riposo per un bel po’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/3/2021.