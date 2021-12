Il figlio di Miriana Trevisan geloso di Biagio: parla Pago

A quanto pare il figlio di Miriana Trevisan, che ormai ha 12 anni, sarebbe geloso del rapporto che si è venuto a creare tra la madre e Biagio D’Anelli nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. A rivelarlo è stato il padre del ragazzo, Pago, al secolo Pacifico Settembre (che ha preso parte al reality in una scorsa edizione).

Parlando con il settimanale ‘Nuovo’ ha detto: “Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino. È un tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età. È un bambino fantastico, sensibile”.

Dopo il naufragio della tenera amicizia con Nicola Mirigliani, figlio di Patrizia, la 49enne è da settimane vicinissima a D’Anelli, che di anni ne ha 38. Eppure c’è chi l’ha messa in guardia sul fatto che Biagio sarebbe solamente alla ricerca di visibilità nella dinamica del programma televisivo. Valeria Marini le ha infatti detto: “Fai attenzione, lui non è sincero, la sua è strategia per il gioco”.

Scritto da: la Redazione il 24/12/2021.