Il figlio di Ornella Muti aspetta il primo bambino: l’annuncio

E’ in arrivo un nuovo bebè in casa Muti: il figlio di Ornella è in attesa del suo primo bambino. Andrea Fachinetti, l’ultimogenito della diva del cinema italiano sarà padre a 34 anni. Ad annunciarlo è stata prima la compagna Carola, a cui è legato ormai da anni, e poi la sorella Naike, che ha repostato una bellissima foto in cui il fratello appare insieme alla compagna che mostra il pancione ormai molto grande.

Vicino all’immagine la stessa Carola ha scritto: “Un nuovo capitolo della nostra vita”. Naike ha invece aggiunto: “Zia per la terza volta! Però questa volta sono mio fratello Andrea e Carola farci questo dono immenso!”.

La Muti, 67 anni, recentemente tornata in pubblico in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo, sarà nonna per la quarta volta. Ha già avuto un nipote proprio dalla primogenita Naike (Akash, ormai 26enne) e altri due dalla secondogenita Carolina.

Scritto da: la Redazione il 26/4/2022.