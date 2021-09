Il figlio di Patrizia Mirigliani al GF Vip: ecco chi è Nicola Pisu

Il figlio di Patrizia Mirigliani è uno dei protagonisti del GF Vip. Nicola Pisu ha 32 anni, vive a Roma con la madre, la zia e il suo gatto. Ha studiato marketing e comunicazione all’università Lumsa di Roma. Il padre, Antonello, vive a Trento, per un periodo ha lavorato in albergo da lui. Nel 2011 ha lavorato pure al docufilm sulla figura di suo nonno Enzo. Oggi è disoccupato, gli piacerebbe diventare attore, intanto entra nella casa con la benedizione della mamma, la 63enne patron di Miss Italia. La Mirigliani, però, a febbraio 2020 lo aveva denunciato. “L’ho fatto per salvarlo”, aveva detto in un’intervista a Tpi.

Nicola, ora sorridente e sereno, era vittima di dipendenze. La Mirigliani lo ha denunciato per estorsione, minacce e violenza. “Sono dodici anni della mia vita che combatto, Nicola soffre di dipendenze, l’ho portato in sette comunità. Se sono arrivata al punto di denunciare mio figlio, è perché sono distrutta - aveva rivelato la donna - Per una mamma denunciare un figlio è una cosa terribile. Io vorrei tanto che Nicola avesse una vita normale, una ragazza, una famiglia, è un dolore vedere un figlio che non trova una sua dimensione. Io spero che nessuno di un certa tv si nutra di questo gossip. La mia è una tragedia, se deve diventare pubblica che sia un messaggio per i genitori che come me vivono questo dramma: arrivati a questo punto di non ritorno denunciate per salvare i vostri figli”.

“Ho dovuto denunciare Nicola per salvarlo, è pieno di mamme che sono costrette a farlo. Non avevo scelta. Non abbiamo scelta. Sono stata sola in una battaglia più grande di me. Ho sperato tanto in un bel finale, è stato in questi 12 anni il più grande sogno della mia vita. Chissà che questa, nel dolore più atroce, non sia una svolta”, aveva aggiunto la Mirigliani

Nicola invece ai giornalisti aveva detto: “Mia madre mi ha cacciato di casa, dicendo di farmi la mia vita. Ma lei non lo può fare, per legge mi deve mantenere fino ai 34 anni, non può lasciarmi così e io le farò una denuncia civile”.

E ancora: “Ora lei mi ha fatto tre denunce e ha chiesto a tutti quelli che mi conoscono di non aiutarmi. Io non nascondo i miei problemi con la droga, sono cominciati a 18 anni, adesso ne ho 31, in passato ho fatto qualche furtarello a casa, ma sono un bravo ragazzo e ora sono pulito. Venerdì sarò sentito dal giudice, spero mi toglieranno questo braccialetto. Mia madre ha fatto la cosa più brutta che si può fare a un figlio e voglio renderla pubblica, è imperdonabile”.

A distanza di un anno e mezzo il rapporto tra i due sembra essersi rinsaldato. Nicola è guarito e ha detto di sì al reality, con la benedizione della madre. Patrizia Mirigliani, sul social, a poche ore dall’entrata nella Casa più spiata d’Italia, gli ha fatto l’in bocca al lupo. Postando una foto in cui è con Nicola e il padre Enzo ha scritto: “La famiglia ti è sempre stata vicina e lo sarà anche questa volta. In bocca al lupo, figlio mio, per l’inizio di questa avventura”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/9/2021.