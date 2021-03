Il figlio di Paul Gascoigne dalla D’Urso: 'Mio padre ha accettato il mio orientamento sessuale’

Barbara D’Urso ha voluto a ‘Live’ Regan Gascoigne, figlio di Paul Gascoine. Il ragazzo ha 25 anni e qualche tempo fa ha raccontato al padre di essere bisessuale. L’ex calciatore della Lazio, oggi concorrente dell’Isola dei Famosi, non ha avuto alcun problema ad accettare il suo orientamento sessuale. “Non ho mai avuto problemi a dire questa cosa a mio padre perché è una cosa che considero normale. Non ho mai avuto questa sensazione di doverglielo dire, che fosse una cosa urgente. Poi ad un certo punto mi è stata fatta una domanda sulle mie relazioni passate (durante un’intervista tv, ndr) e ho detto che avevo incontrato sia uomini che donne. Ed è stata una cosa assolutamente normale”, ha spiegato il ballerino.

“Sono grato del fatto che lui abbia accettato senza problemi. Ci sono dei casi in cui non c’è così tanta accettazione da parte dei genitori. Ma io non ho mai pensato che lui non avrebbe accettato il mio orientamento sessuale”, ha poi aggiunto Regan. Oggi con papà Paul, che ha 53 anni, i rapporti sono molto buoni. “Quando stiamo insieme ci divertiamo molto. Avete visto lui quanto è divertente. Ora abbiamo un’ottima connessione”, ha fatto sapere.

La D’Urso ha mandato in onda alcune immagini di Regan senza maglietta: i suoi addominali sembrano scolpiti. Lui però ha spiegato che si tratta più di un dono della genetica che di una scelta fatta di rinunce e sacrifici. “Alcune persone non capiscono come faccio perché mangio solo biscotti. Biscotti e cioccolata. In effetti non so come faccio ad avere questi addominali. In realtà ho ripreso da mio padre penso”, ha concluso.

