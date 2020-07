Ha solo 16 anni, ma le idee molto chiare. Il figlio di Reese Witherspoon, famosissima attrice hollywoodiana, e del suo ex Ryan Phillippe, altro volto noto dello showbiz mondiale, ha pubblicato il suo primo singolo. La canzone di debutto si intitola ‘Long Run’ ed è frutto di una collaborazione con l’artista Nina Nesbitt.

Il brando è uscito venerdì. Il ragazzo ha condiviso sul suo profilo Instagram un’immagine della copertina del pezzo, in cui appare insieme a Nina. In arte si fa chiamare semplicemente ‘Deacon’. Il cognome del papà è forse troppo ingombrante e i pregiudizi sui ‘figli di’ sono tanti, anche Oltreoceano. Certo, se non avesse i genitori che ha, Deacon probabilmente si potrebbe dimenticare tutti gli articoli di giornali che stanno uscendo in questi giorni sul suo debutto nel mondo della musica. E si sa che in questi casi la visibilità è tutto.

Deacon ha una sorella maggiore, Ava, ormai 20enne. Ma anche un fratellino più piccolo, Tennessee, frutto però dell’amore tra la madre Reese e il suo nuovo marito Jim Toth. E se Ava è identica a Reese (le due sono davvero due gocce d’acqua), lui sembra aver ripreso da entrambi i genitori: appare un mix “perfetto” proprio tra la madre e il papà Ryan, per anni uno dei sex symbol più amati dalle donne. Insomma proprio male non gli è andata.

Scritto da: la Redazione il 10/7/2020.