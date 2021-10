Avete mai visto il figlio di Roberto Mancini, Andrea? Eccolo a Roma mentre fa shopping

Il figlio di Roberto Mancini, Andrea, fa shopping con padre a Roma. E’ contento insieme al suo papà, di cui è da sempre fiero. E’ il secondogenito del commissario tecnico della Nazionale che ha trionfato a Wembley lo scorso luglio, conquistando l’Europeo, ex numero 10 della Sampdoria da sogno.

Andrea Mancini è il secondo figlio maschio della prima moglie del tecnico, Federica Morelli, con cui è stato sposato per ben 25 anni, fratello di Filippo, il primogenito, e Camilla. Attualmente Roberto è legato a Silvia Fortini, romana, con cui è andato a nozze nel 2018. Avvocato civilista, ha 14 anni in meno dello sportivo 56enne.

Andrea, classe 1992, ha esultato dei successi del papà sin da piccolissimo. Ha scelto una carriera da calciatore lui stesso. Comincia dalle giovanili di Inter, Monza e Bologna. Poi la sua chance: il padre lo porta Oltre Manica con sé, e Mancio Junior rimane nell’under 21 del Manchester City, con il padre allenatore della prima squadra.

Andrea non esordisce mai in Premier, ma gioca nel Fano, al Valladolid in Spagna, nell’Honvèd in Ungheria, poi negli Usa con Dc United a Washington e infine con i New York Cosmos.

Oggi ha attaccato gli scarpini al chiodo e scelto di rimanere nel mondo del pallone da dirigente. Rocco Commisso, patron della Fiorentina, lo ha voluto: è la spalla del direttore sportivo e uomo mercato Daniele Pradè.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2021.