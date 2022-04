Il figlio di Simona Ventura Niccolò mostra i cambiamenti del suo fisico 'bestiale': foto

Niccolò Bettarini ha un corpo super definito, con muscoli esplosivi. Il figlio di Simona Ventura nelle sue IG Stories condivide alcune foto che raccontano i cambiamenti del suo fisico ‘bestiale’: il 23enne ora è un personal trainer a Milano e ha una cura quasi maniacale del suo aspetto, oltre che di quello dei clienti che si rivolgono a lui per fare fitness.

La palestra e lo sport sono da sempre stati le sue grandi passioni, per questo Niccolò, il maggiore della presentatrice 57enne e del suo ex marito Stefano Bettarini, 50 anni, genitori anche di Giacomo, 22 anni, ha puntato su questo tipo di professione.

Dopo aver provato a intraprendere la carriera da calciatore in Inghilterra, interrotta quasi subito a causa di un grave infortunio, e aver provato l’ebrezza di essere protagonista nel mondo dello showbiz, come conduttore de Il Collegio Off, il ragazzo ha deciso di seguire il cuore e specializzarsi come allenatore.

L’attività fisica è la cosa che più gli interessa. Ora è un personal trainer certificato. I clienti non se lo lasciano sfuggire, guardando i suoi muscoli si convincono immediatamente che farsi seguire da lui negli allenamenti dà buoni frutti. E Nick, così come ama farsi chiamare sul suo profilo Instagram, è ben felice di dedicarsi a loro, oltre che tenere sempre sotto controllo se stesso per essere al top.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/4/2022.