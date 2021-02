Il figlio di Will Smith a Verona fa impazzire i fan: ecco perché è in Italia

Jaden Smith, il figlio di Will Smith e Jada Pinkett Smith, è atterrato a Verona e fa impazzire i fan. Il 22enne che su Instagram conta più di 16 milioni di follower è arrivato in Italia perché brand ambassador di New Balance.

Jaden, classe 1998, rapper e attore (tutti lo ricordano accanto al padre ne “La ricerca della felicità” di Gabriele Muccino), richiestissimo dal mondo del fashion, nella città di Romeo e Giulietta presenta le nuove Vision Racer, un modello creato in collaborazione col brand, una sneakes fatta al 60 per cento con poliestere riciclato e che per i colori e la forma racconta tutta la personalità di questo trendissimo figlio d’arte. E’ una scarpa vegana che lo rispecchia moltissimo.

“In qualità di rivoluzionario, Jaden esemplifica la filosofia del marchio di un’indipendenza senza paura. Il suo lavoro che sfida le convenzioni nel campo della moda e della musica, unito alla sua dedizione alla filantropia e alla consapevolezza ambientale, affronta problemi d’importanza globale e il loro impatto sulle nuove generazioni”, si legge nel comunicato diffuso.

Jaden è una vera icona, amato dagli stilisti e apprezzatissimo sul set. Il suo ultimo film, “Life in a Year” di Mitja Okorn, è datato 2020. Nel 2017 ha invece recitato nella serie Netflix “The Get Down” e ha prestato la voce per l’anime “Neo Yokio”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2021.