Filippa Lagerback sulla depressione di Daniele Bossari: 'Non capivo quanto stesse male'

Filippa Lagerback parla in tv della depressione di Daniele Bossari. A “Che tempo che fa”, programma che la vede protagonista con Fabio Fazio, spiega il suo dolore. “Non capivo quanto stesse male”, spiega. Il marito, accanto a lei, la ascolta con attenzione.

Parla a cuore aperto. “E’ molto difficile stare accanto a una persona che sta male, quando non realizzi quanto grande sia il suo malessere”, sottolinea Filippa Lagerback. “Mi sono sentita in colpa per non aver capito fino in fondo mio marito - rivela ancora - E’ stato un percorso faticoso”.

Lei non capiva il perché della depressione di Daniele Bossari: “Io ero piena di energia e vitalità, lo guardavo e pensavo di potergli indicare la chiave per raggiungere insieme la nostra felicità”. Ma non è così. Non funziona. Filippa Lagerback alla fine ha compreso: “Per fortuna mi sono resa conto che ognuno deve trovare il suo percorso”.

“E’ servito tantissimo amore e oggi sono felice che lui con coraggio racconti questa storia”, spiega Filippa Lagerback all’amico Fabio Fazio. Daniele Bossari lo ha fatto nel suo libro, “La faccia nascosta della luce”.

“Non vuoi far vedere il tuo malessere, allora ti chiudi a riccio e non permetti a nessuno di allungare una mano e provare a tirarti su”, le fa eco Bossari parlando della depressione. La svolta è arrivata al GF Vip. Fuori dalla Casa il presentatore ha ritrovato l’affetto della gente e ha deciso di raccontare la sua storia.

“Sono arrivati tantissimi messaggi di gente che ci chiedeva come si fa a superare certe difficoltà - dice ancora Filippa - Io sono felice che ci sia chi, dalle parole di Daniele, possa trovare conforto. Se riesci ad aiutare, anche solo una persona, è bellissimo”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/12/2019.