Filippo Bisciglia, appello alla sua ex fidanzata: 'Voglio incontrarla e chiederle scusa'

Filippo Bisciglia fa un appello alla sua ex fidanzata. Il conduttore 44enne, da domani, 30 giugno, nuovamente al timone di Temptation Island, che prende il via in prima serata su Canale 5, a Tv Sorrisi e Canzoni confessa: “Vorrei incontrarla e chiederle scusa”.

Legato dal 2007 alla showgirl Pamela Camassa, Filippo Bisciglia quando rivela di voler incontrare la sua ex fidanzata per farle le sue scuse, non si riferisce a Flora Canto, come si potrebbe supporre. Nel 2006, quando entrò giovanissimo nella Casa del Grande Fratello, il presentatore era fidanzato con l’attuale compagna di Enrico Brignano. La tradì in diretta tv al reality con Simona Salvemini, con cui visse una breve relazione anche fuori dalle mura di Cinecittà. Flora, per superare le ‘corna’, decise di andare a Uomini e Donne da tronista. I due, come detto da lei stessa in passato, non si sentono più.

Bisciglia nel suo appello parla, invece, di Annalisa. Quando gli si domanda se ricordi il suo primo amore, Filippo svela: “Il primo bacio l’ho dato in terza media al campo-scuola. Ma il primo amore l’ho avuto a 17 anni, era una ragazza bellissima, Annalisa. L’ho conosciuta un pomeriggio andando a ballare in discoteca. Siamo stati insieme tre anni. Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita. Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/6/2021.