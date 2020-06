Filippo Bisciglia rivela: 'Ho cenato con Antonella Elia e Manila Nazzaro prima di Temptation'. Ecco perché

Filippo Bisciglia intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni esprime tutta la sua gioia per il ritorno in tv di Temptation Island, di cui è ancora una volta conduttore, in questa edizione in versione ibrida con due coppie vip insieme ai ‘nip’, quelle formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Il reality partirà il 2 luglio in prima serata su Canale 5. Il bel 43enne rivela: “Ho cenato con Antonella Elia e Manila Nazzaro prima di Temptation’". E spiega il perché.

“Il mio approccio verso le coppie non cambia. Quando si parla di sentimenti e amore non c’entra se sei famoso oppure no. Siamo tutti uguali”, sottolinea Filippo Bisciglia. Quando gli si domanda se i vip li conosceva già, il compagno di Pamela Camassa confessa: “Ho avuto occasione di fare una cena con Antonella Elia che fa fatto come me ‘Tale e quale show’: lei usciva dal programma e io tornavo per fare il torneo. MI è sempre stata simpatica. E’ una persona vera”.

Poi continua: “Manila Nazzaro invece è amica di Pamela, avendo partecipato entrambe a Miss Italia. Abbiamo amici comuni e anche con lei ci siamo visti a cena”. Filippo voleva conoscerle meglio prima che il loro ingaggio fosse finalizzato forse. La loro partecipazione al programma è probabile sia nata a tavola proprio con lui.

Oltre alle coppie di famosi a Temptation Island ci saranno anche Andrea e Anna, Alessandro e Sofia, Antonio e Annamaria e Ciavy e Valeria, i ‘nip’. Il reality ha messo al primo posto la salute dei concorrenti. “Sono state prese tutte le precauzioni di legge. Anzi, nei fatti anche molte di più: sia il cast che lo staff hanno effettuato ripetuti controlli sierologici e questo ben prima dell’inizio delle riprese. I partecipanti, coppie e single, hanno anche rispettato un periodo di isolamento domiciliare prima di entrare nei villaggi. I trasferimenti dalle loro residenze alla Sardegna, poi, sono avvenuti in modo protetto per evitare qualunque esposizione al virus. Lo staff coinvolto, tecnici, produzione e redazione, vive in isolamento all’interno del resort dove ci sono i villaggi

dei partecipanti”, sottolinea Filippo.

Tutti sono, partecipanti e staff produzione, sono all’Is Morus Relais vicino Cagliari in Sardegna: “Sì, ma a differenza delle scorse edizioni non sono mai uscito dal villaggio nemmeno per andare a mangiare una pizza. Nessuno può uscire. Il villaggio è solo nostro e non c’è nessun altro ospite”.

Le esterne ci saranno: “Ma strutturate con tutte le attenzioni e le accortezze del caso, per preservare l’isolamento di tutti i partecipanti a Temptation Island“. L’avventura che mette a dura prova l’amore sta per iniziare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/6/2020.