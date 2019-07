Filippo Bisciglia ha rischiato seriamente di morire. Il conduttore di ‘Temptation Island’ a 42 anni ha raccontato per la prima volta di un terribile episodio della sua adolescenza. Per colpa del motorino, un mezzo che uccide centinaia e centinaia di giovani ogni anno solo in Italia, finì in coma farmacologico e per pochissimo non si spense per sempre.

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘F’ ha spiegato: “A 15 anni ho fatto un incidente in motorino. Sono stato in coma farmacologico e durante quello stato di incoscienza ho visto quella meravigliosa luce bianca che si dice preceda lo stato di morte”.

Nella stessa intervista l’ex gieffino ha anche ricordato un’altra brutta vicenda della sua vita. “Da piccolo ho sofferto per il morbo di Perthes, una malattia che mi ha impedito di camminare per due anni e mezzo. Mi ha salvato il dottor Milella: ha sperimentato su di me la cura e il mio caso è raccontato nei libri di medicina”, concluso.

Scritto da: la Redazione il 16/7/2019.