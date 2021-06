Filippo Bisciglia ammette: 'Ho mantenuto rapporti con tutti gli ex concorrenti di Temptation, piango ai falò, sono sensibile'

Filippo Bisciglia torna con Temptation Island il prossimo 30 giugno in prima serata su Canale 5. E’ la sua ottava volta al timone del reality di Maria De Filippi che mette a dura prova l’amore. Il conduttore 43enne, legato a Pamela Camassa, racconta a Chi le sue emozioni. “Ho mantenuto rapporti con tutti gli ex concorrenti - svela - piango ai falò, sono sensibile”.

Ci saranno sei coppie, tutte alle prese con i loro problemi. Filippo lavora 24 ore su 24 allo show. “Un falò può iniziare in qualunque momento della notte, ma non sai mai quando potrà finire. Negli anni è anche successo che abbiamo terminato al sorgere del sole”, rivela.

C'è un falò che Filippo non dimenticherà mai: “Quello della seconda edizione, tra Emanuele e Alessandra: lui decide di uscire e lasciare il programma insieme con una single, ma durante la notte ci ripensa e chiede di rivedere Alessandra. Noi non sapevamo se lei fosse disposta a rivederlo. Lui insiste, da uomo, e si prende le sue responsabilità, ammette tutto. Le ore successive lo hanno riportato dal suo amore. Oggi sono sposati con tre figli. Al secondo falò piangeva lui, e piangevo anche io. La verità è sempre la base di questo meraviglioso viaggio nei sentimenti”.

Dopo il programma Bisciglia ha continuato a sentire tutti quelli che hanno partecipato a Temptation: “Dalla prima edizione a oggi ho rapporti con tutti. Ho un affetto smisurato nei loro confronti, perché ci siamo trovati comunque a condividere un momento pieno di verità: per loro, in primis, ma anche per me, che sono sensibile. E quando mi scrivono che si sono sposati o che sono in dolce attesa, io ne sono felice. E’ come se volessero dirlo a me per primo”.

Domani, 24 giugno, celebrerà i 44 anni al lavoro in Sardegna, nel villaggio, sarà il suo ottavo compleanno così: “Oggi non penso più ai compleanni con gli amici: ormai per me gli anni, la festa, corrispondono al falò”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/6/2021.