Filippo Bisciglia piange per la mamma ad Amici Celebrities. Al centro del palco interpreta il celebre brano di Luca Barbarossa “Portami a ballare”. Il 42enne lo canta bene, è totalmente immerso nelle parole della canzone, al punto che, quasi alla fine, non riesce a portare a termine l’esibizione. Le lacrime prendono il sopravvento. Si commuove.

Tutto procede per il meglio. Filippo Bisciglia è bravo e intonato. A un certo punto, però, la sua voce inizia a tremare. Ci prova a finire la canzone, ma non riesce. Piange per la mamma. Tutti in studio capiscono il momento difficile che il conduttore di Temptation Island sta vivendo. Il pubblico applaude e anche i giudici sono colpiti vedendo il suo volto provato e la forte emozione dipinta in faccia.

Piange. Le lacrime gli rigano il volto mentre canta la canzone dedicata alla mamma. Michelle Hunziker va da Filippo Bisciglia, lo abbraccia e gli dice di non vergognarsi, di non nascondere la sua forte commozione. Gliene chiede il motivo.

Filippo, però, non riesce a parlare. La voce è ancora rotta. “Era per mia mamma. Spero un giorno di poterla rifare tutta. Tanto sarebbe comunque andata così perché anche in saletta durante le prove piangevo sempre”, dice.

Bisciglia non svela il motivo del suo pianto, vorrebbe anche farlo, tenta, ma le parole si spezzano in gola. Fa capire che dietro l’emozione si nasconde un qualcosa di molto delicato. La madre deve aver affrontato alcune prove complicate nel corso dell’ultimo anno. Lui lo lascia intendere, ma sia i giudici che la conduttrice, alla fine, lasciano correre. Se ne avrà voglia, sarà Filippo stesso a svelare il motivo di tante lacrime.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/10/2019.