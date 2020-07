Filippo Bisciglia, prima intervista dopo Temptation: le tenere parole su Alessia Marcuzzi

Filippo Bisciglia regala la sua prima intervista dopo Temptation Island. Entusiasta per il reality, che ieri, nella puntata finale, ha raggiunto il 28% di share, un risultato incredibile, il conduttore esprime tutta la sua soddisfazione e lascia il testimone ad Alessia Marcuzzi, che il prossimo settembre sarà al timone di Temptation Island Vip. Tenere parole per la bionda presentatrice. “Sarà ancora più brava”, sottolinea a Uomini e Donne Magazine il 43enne.

“Ancora una volta saluto il programma con il sorriso. Sono sette anni che questa trasmissione mi regala solo tanta positività e belle emozioni. Gli ascolti sono stati un successo e vedere che le persone continuano ad appassionarsi e divertirsi insieme a noi non é mai scontato”, dice Bisciglia al settimanale.

E aggiunge: “Temptation Island é uno degli amori più belli della mia vita: dopo tanti anni potrei trovarmi a vivere un momento di crisi come spesso accade e, invece, ne sono innamorato come il primo giorno. Temptation è il primo programma che, da quando è iniziato, continua a crescere nei dati d’ascolto. La forza di tutto questo è e sarà sempre il team che lavora dietro questa trasmissione, in primis Maria (De Filippi, ndr). Cerchiamo di rinnovarci in ogni piccola cosa; forse qualcuno non se n’é accorto ma anche il montaggio ha subìto qualche modifica rispetto al passato: ora è più dinamico, intrecciamo le storie di continuo”.

Filippo poi confessa: “Non c‘è stata sorpresa più grande che scoprire di poterlo realizzare anche in questo difficile momento storico. Adottando tutte le precauzioni del caso, abbiamo riportato quel pizzico di normalità di cui in tanti avevano bisogno”.

Sul reality Filippo Bisciglia afferma ancora: “Mai come stavolta ci si rende conto di come nei rapporti abbiano peso le parole non dette, quelle che non si hanno il coraggio di tirare fuori o che si confessano solo agli amici più stretti. La bellezza di Temptation Island che dà la possibilità di osservare i propri fidanzati nella vita di tutti i giorni, quando sono lontani dalla loro dolce metà. E’ facile fare i bravi fidanzati mano nella mano con il proprio uomo o Ia propria donna, ma la vera forza di una coppia la si dimostra quando non si è insieme”.

“Tanti credono che la cosa più importante da considerare siano i tradimenti, ma in sette anni di programma di baci ne abbiamo visti pochi - spiega l’ex gieffino - Ciò che crea fratture in un rapporto, e che spesso porta alla rottura, è soprattutto quello che solitamente viene taciuto: le verità e i dubbi che non si ha il coraggio di ammettere di fronte al proprio partner. Basta guardare il caso di Antonella Elia e Pietro”.

Filippo Bisciglia manda un messaggio d’affetto incondizionato ad Alessia Marcuzzi: “Le faccio un grandissimo in bocca al lupo. E’ una persona a cui voglio profondamente bene. Ho iniziato a fare televisione con lei, che a quel tempo conduceva la sua prima edizione del Grande Fratello. E’ stata la prima a dire il mio nome davanti a milioni di spettatori e ora conduciamo Io stesso programma: incredibile. Sono sicuro che anche quest’anno sarà bravissima nel suo lavoro. Ai falò traspare tutta la sua dolcezza ed è una componente essenziale per questa trasmissione”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 31/7/2020.