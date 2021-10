Filippo Bisciglia rivede l'ex Simona Salvemini: ecco in che rapporti sono i due

Filippo Bisciglia rivede l’ex Simona Salvemini. Il conduttore di Temptation Island e la ‘Sellerona’ del Grande Fratello 6 si conobbero e misero insieme proprio al reality, 15 anni fa. Per la bella 44nne il romano, suo coetaneo, lasciò in diretta tv la fidanzata di allora, Flora Canto, ora legata a Enrico Brignano, da cui ha avuto due figli e con cui presto andrà a nozze. A distanza di tanto tempo i rapporti tra i due sono ottimi.

Filippo, legato ormai da più di 11 anni a Pamela Camassa, 37 anni, con cui vive un intenso e appagante rapporto sentimentale, riabbraccia l’ex Simona. L’affetto che lo accomuna a lei rimane invariato. Bisciglia pubblica nelle sue IG Stories una foto che lo vede accanto alla Salvemini e scrive una dolcissima dedica alla donna.

“Ebbene sì, sono passati ben quindici anni, ma il bene e l'affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai…Incontri speciali, Sellerona te vojo troppo bene”, sottolinea il presentatore. Fu lui stesso a ribattezzarla con il curioso soprannome nella Casa del GF: il nomignolo, prettamente romano, è legato alla statura della milanese, alta 180 centimetri.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/10/2021.