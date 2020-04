Rarissima e tenerissima foto di coppia. Angela Robusti, fidanzata di Filippo Inzaghi, ha condiviso un’immagine in cui appare mentre bacia sulla bocca l’allenatore. Si tratta del secondo scatto pubblicato sul social da quando è iniziata la loro relazione, ovvero oltre due anni fa. La ragazza, di professione event e wedding planner, ha postato la foto sul suo profilo Instagram, accompagnandola con una romanticissima dedica scritta in questi giorni di quarantena.

“Che cosa abbiamo fatto in questa quarantena?! Ci siamo amati, forse quanto non mai fino ad ora; ci siamo scoperti e riscoperti; abbiamo riso (tanto) e pianto (qualche volta), abbiamo parlato e capito e riparlato e ricompreso che alla base di tutto c’è il Tempo. Il Tempo è il nostro dono più prezioso, quando si ha il tempo si ha la possibilità, si ha la vita, si ha il sole e soprattutto si ha l’Amore...”, ha fatto sapere.

“Non ti darò mai più per scontato amore mio e tu non farlo con me, perché la vita è così... con una mano dà e con una mano toglie e lo continuerà a fare sempre seguendo il suo ciclo naturale di luce e ombra. Perciò noi, che abbiamo ancora il Tempo, amiamo, rispettiamo… ascoltiamo… e Io, che amo solo te, non vivrò un secondo da ora in poi senza il pensiero di darti tutto ciò che di bello esiste”, ha poi aggiunto rivolgendosi direttamente all’ex calciatore 46enne, oggi allenatore del Benevento.

Scritto da: la Redazione il 9/4/2020.