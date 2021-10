Filippo Inzaghi papà a 48 anni: il nome del piccolo

Sabato era stato il Corriere della Sera a spifferare che Filippo Inzaghi aveva accolto al mondo, a metà pomeriggio, il suo primo figlio. Domenica è stato poi lo stesso allenatore a dare l’annuncio ufficiale via social. L’ex calciatore ha avuto il suo primo figlio a 48 anni e non potrebbe essere più felice. La compagna Angela Robusti ha dato alla luce un bel maschietto. Il piccolo si chiama Edoardo, come si può leggere sul braccialetto messo al polso del neonato nell’ospedale in cui è venuto al mondo.

Vicino allo scatto condiviso su Instagram, Inzaghi ha scritto semplicemente: “Tutto”. Per lui diventare genitore cambierà infatti completamente tutti gli aspetti della sua vita. Dopo essere stato per anni uno degli scapoli d’oro più noti del panorama sportivo italiano, Filippo ha deciso di mettere su famiglia con la wedding planner 31enne. I due erano usciti allo scoperto come coppia per la prima volta nel 2018.

La notizia della nascita di Edoardo ha reso felici anche molti amici di Inzaghi. Tra i primi a fargli le congratulazioni anche Simona Ventura, Francesco Totti e Alessia Marcuzzi. Quest’ultima è mamma del nipote più grande di Filippo, Tommaso (frutto dell’amore tra la conduttrice e l’ex Simone Inzaghi, fratello di Pippo).

Scritto da: la Redazione il 24/10/2021.