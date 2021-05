Filippo Magnini: 'Ecco perché ho cancellato la mia foto in piazza durante i festeggiamenti dell'Inter'

Filippo Magnini non ha resistito: l’Inter ha vinto lo scudetto con quattro giornate d’anticipo e lui, tifoso nerazzurro, è corso nel centro di Milano per festeggiare insieme a una moltitudine di persone. Le immagini di Piazza Duomo gremita, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, hanno scatenato la polemica, così pure la foto che ritraeva il nuotatore nel luogo delle celebrazioni è finita al centro della bufera. Re Magno l’ha condivisa sul social ed è stato immediatamente travolto dalle critiche. Ha subito rimosso lo scatto, nelle sue storie spiega: “Ecco perché ho cancellato la mia foto in piazza durante i festeggiamenti dell’Inter”.

Filippo Magnini è stato investito da commenti spiacevoli e, immancabilmente, pure dagli insulti. “Non dai il buon esempio”, gli scrivono. I follower sottolineano: “Da te non me l’aspettavo”. Altri aggiungono: “Vergogna!”.

E ancora: “Non credo sia un vanto, vista la situazione sanitaria in cui siamo…”; “Ah ecco, i matrimoni no, questo sì”; “Carlo Filo ti stimo molto, ma così sei caduto davvero in basso”; “E dopo ci chiudono in casa un’altra volta…”.

Messo sotto accusa, Magnini ha rimosso la foto incriminata e bloccato i commenti, successivamente riaperti.

“Se ho cancellato la foto è perché non volevo che un semplice scatto venisse strumentalizzato”, spiega nelle storie. Poi precisa che è passato per piazza Duomo tornando a casa, mentre era con la figlia primogenita della compagna Giorgia Palmas, Sofia, 12 anni, ma è rimasto pochissimo dato che poi la situazione effettivamente è degenerata.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/5/2021.