Filippo Magnini positivo al Covid, dovrà trascorrere il Natale in isolamento

Filippo Magnini è risultato positivo al Covid e lo ha annunciato sulla sua pagina Instagram. Non potrà trascorrere il Natale abbracciando la compagna Giorgia Palmas, ma soprattutto la sua piccola Mia, che proprio il 25 Dicembre compie tre mesi.

Il nuotatore 38enne ha vissuto un anno davvero poco fortunato, nel quale si è dovuto difendere dalle accuse di doping, non ha potuto sposare la sua compagna Giorgia Palmas a causa della pandemia ed ora dovrà trascorrere il Natale in isolamento.

Un momento davvero complicato per Filippo che scrive: ‘’Purtroppo oggi sono risultato positivo al Covid-19. Ho usato ogni precauzione per evitare il contagio ma non è bastato. Ora la preoccupazione più grande è per la mia famiglia, spero di non aver contagiato nessuno. Mi sono messo subito in isolamento. Ho deciso di renderlo pubblico per far sì che tutte le persone che sono state in contatto con me prendano i giusti accorgimenti. Questo Natale sarà strano. Il solo pensiero di non poter tenere in braccio mia figlia per almeno i prossimi 10gg mi angoscia. Non poter coccolare il mio cuore @giopalmas82 mi rende triste ma non è concesso mollare. Adesso inizia il mio percorso verso il superamento di un’altro ostacolo’’.

Non si è fatto attendere il commento di Giorgia Palmas: ''Amore passeremo anche questa”. Magnini, positivo al Covid, dovrà aspettare ancora molti giorni prima di poter riabbracciare la sua famiglia…

Scritto da: La Redazione il 24/12/2020.