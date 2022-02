Filippo Magnini, le sorprese di compleanno di Giorgia Palmas per i 40 anni del marito

Filippo Magnini celebra i suoi 40 anni, compiuti ieri, 2 febbraio, con un compleanno pieno zeppo di sorprese, tutto merito di sua moglie. Giorgia Palmas, che tra poco, il 5 marzo prossimo, festeggerà anche lei gli ‘Anta. La showgirl e modella non si risparmia per il nuotatore da cui ha avuto il 25 settembre 2020 la secondogenita Mia (è anche mamma di Sofia,nata il 15 luglio del 2008 dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini).

Lo sportivo appena sveglio trova una mega torta ad aspettarlo a casa, il dolce a due piani è golosissimo e in cima ha un bel 40 che troneggia sulla torta. “Una giornata speciale non poteva che iniziare con una torta speciale. Happy birthday my love”, scrive Giorgia nelle sue IG Stories.

Il compleanno di Magnini poi continua al ristorante. La Palmas ha prenotato un tavolo Da Vittorio, uno tra i ristoranti d'eccellenza assoluta nella scena italiana, tristellato ed entrato nella prestigiosa e mitica guida Rossa Michelin. La sarda porta Filippo a Brusaporto, in provincia di Bergamo: ad attendere lo sportivo ci sono pure una coppia di amici, Matteo Giordano e Ludovica Gaeta, e mamma e papà, i suoceri della Palmas, Gabriele e Silvia.

Filippo è felice: “Ecco un’altra delle sorprese di mia moglie”. “Quanto sono contento che siano venuti i miei genitori, che sorpresa!”, sottolinea ancora nelle sue storie su Instagram in cui si fa vedere al ristorante insieme all’allegra comitiva.

Anche nel locale arriva il momento della torta: è la sorpresa finale della mora. Il compleanno però non è finito, così sottolinea Filo.

“Dura 10 giorni, Giorgia lo sa”, spiega ancora sul social. Ama sentirsi coccolato, la Palmas lo accontenta, ricoprendolo di attenzioni: i due sono molto innamorati.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2022.