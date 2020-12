Filippo Nardi, ecco chi è il figlio Zachary: foto

Filippo Nardi ha un figlio, Zachary. In rare foto appare con lui sul social. Il ragazzo, nato l’11 settembre, ha da poco compiuto 18 anni ed è molto riservato. Nella Casa il fascinoso 51enne svela che che sarebbe dovuto entrare con lui al GF Vip, ha persino fatto il provino, gli autori gli avevano messo gli occhi addosso, poi qualcosa è cambiato.

Zachary è nato dalla relazione tra Filippo Nardi e Benedetta Dolfi. Mamma e papà si sono lasciati giovanissimi, ma lui ha conservato un ottimo rapporto con entrambi i genitori. Qualcuno lo ricorda in studio all’Isola dei Famosi nel 2018, quando aveva ancora 16 anni. Poteva entrare adesso al Grande Fratello Vip, così non è stato.

“Se dovevo entrare prima? No, no, mi hanno contattato poche settimane fa per entrare ora a dicembre, volevano anche mio figlio, ha fatto il provino. Poi..”, racconta Filippo Nardi al reality. Ma viene interrotto dagli autori del reality e il discorso muore sul nascere.

In un’intervista a Chi il conte aveva svelato del figlio: “E’ un ragazzo tranquillo, pacato, riflessivo, meno istintivo di me: ha preso dalla mamma. La cosa che ha in comune con me è che non è mai contento di quello che ha. Se sono rimasto in piedi nei momenti difficili è grazie a lui e so che mi vuole bene anche se non me lo dice. Oggi è il mio migliore amico, siamo cresciuti insieme”. Forse Zachary presto arrivera comunque al GF Vip per fargli una sorpresa... E' molto probabile.

