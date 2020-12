Filippo Nardi, la terribile accusa dell'ex Veronica Graf: 'Mi ha messa incinta e poi...'

Filippo Nardi è al centro del mirino fuori dalla Casa del GF Vip. Sotto ‘processo’ sui social per le frasi pronunciate all’indirizzo di Maria Teresa Ruta, il conte 51enne deve pure difendersi dalla terribile accusa della sua ex Veronica Graf. “Mi ha messa incinta e poi…”, rivela la Nuovo la 31enne romagnola, tra le protagoniste del Grande Fratello 13.

La Graf non fa sconti e rilascia delle dichiarazioni scottanti al settimanale. “Filippo mi ha rovinato la vita e per colpa sua oggi non voglio più avere niente a che fare con gli uomini”, confessa Veronica.

I due si sarebbero conosciuti nel 2018 a Milano Marittima, dove Filippo Nardi lavora spesso come dj. Dopo averla corteggiata, il conte l’avrebbe invitata a uscire con lui. “Una sera siamo andati a bere qualcosa insieme: poi una volta risaliti sull’auto la passione ha preso il sopravvento e non abbiamo fatto in tempo ad arrivare in hotel. Ci siamo fermati in una pineta lungo la strada e abbiamo fatto l’amore”, rivela la donna.

E aggiunge: “Non avevamo precauzioni perché Filippo mi aveva rassicurato dicendo che alla sua età era in grado di gestire la situazione. Diceva: ‘Non voglio sprecare la nostra prima volta insieme’. E in quel momento era già successo l’irreparabile”.

Veronica Graf dopo tre settimane avrebbe scoperto di essere incinta, ha dato la notizia a Nardi. Filippo le avrebbe chiesto di “trovare una soluzione”, non avendo soldi per mantenere un altro figlio (è già padre di Zachary, 18 anni, ndr.). L’ex gieffina, pur contraria, avrebbe così deciso di abortire.

“So di aver sbagliato ad abortire - spiega la Graf al giornale - e darei la vita per poter tornare indietro e fare un’altra scelta, ma allora non me la sentivo di crescere un figlio da sola: avevo mille euro sul conto corrente e la mia famiglia non poteva aiutarmi. Così il 27 settembre sono volata a Palma di Maiorca con un’amica. All’ospedale mi hanno dato una pastiglia per interrompere la gravidanza. Con Filippo la storia si è chiusa lì: non potevo più stare con lui e l’ho cancellato dalla mia vita”.

“Dopo quel dramma non sono più riuscita a fidarmi degli uomini. E del bimbo che aspettavo mi resta soltanto un’ecografia”, conclude la Graf.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/12/2020.