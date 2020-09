Sono passati 14 anni dalla prima puntata di ‘Keeping Up With The Kardashians’. Ora il reality show più seguito al mondo arriva al capolinea. O meglio, tra pochi mesi. La 21esima stagione che andrà in onda all’inizio del 2021 sarà infatti l’ultima. Lo ha annunciato la stessa Kim Kardashian, 39 anni, che grazie al programma di ‘E!’ ha trovato fama e milioni di dollari.

La moglie di Kanye West ha scritto su Instagram: “E’ con grande dispiacere che abbiamo dovuto prendere questa decisione, come famiglia diremo addio a ‘Keeping Up With The Kardashians’. Dopo quelli che saranno stati 14 anni e 20 stagioni, centinaia di episodi e numerosi spin-off, siamo più che grati a tutti voi che ci avete seguito così a lungo, attraverso periodo felici, periodi meno felici, gioie, lacrime, tante relazioni e molti figli. Celebreremo per sempre i bellissimi ricordi e le tante persone conosciute lungo il percorso”.

“Grazie alle migliaia di persone e di aziende che sono state parte di questa esperienza e soprattutto grazie a Ryan Seacrest per aver creduto in noi, grazie a ‘E!’ per essere stato il nostro partner, al team della produzione che ha passato un numero incredibile di ore registrando le nostre vite. L’ultima stagione andrà in onda all’inizio del prossimo anno”, ha poi aggiunto.

“Senza ‘Keeping Up With The Kardashians’ non sarei dove sono ora. Sono così incredibilmente grata a tutti coloro che ci hanno guardato in questi ultimi 14 incredibili anni. Questo show ci ha reso quello che siamo e saremo per sempre debitori a tutti coloro che hanno avuto un ruolo nella creazione delle nostre carriere”, ha quindi concluso.

I protagonisti più famosi del programma, oltre Kim, sono le sue sorelle Kourtney e Khloe, le sorellastre Kendall e Kylie Jenner, il fratello Rob e la madre Kris.

Scritto da: la Redazione il 9/9/2020.