Fiorella Mannoia ammette: 'Nozze in periodo Covid per avere pochi invitati’

Fiorella Mannoia ha ammesso di aver sposato il compagno Carlo Di Francesco in periodo Covid anche per evitare di dover invitare molte persone alle nozze e fare in modo che nessuno si potesse offendere per non aver ricevuto la partecipazione. Intervistata da ‘Il Corriere della Sera’ la 67enne ha fatto sapere: “Dopo 15 anni ci siamo detti: ‘perchè no?’. L’abbiamo fatto in periodo Covid anche per evitare che qualcuno si offendesse per il mancato invito: eravamo in 8-10, niente paparazzi”. “Al ‘vuoi tu prendere’ ci scappava da ridere”, ha poi aggiunto.

Aver giurato amore eterno al compagno a cui è legata da 15 anni non ha però cambiato molto nel loro rapporto: “Solo la fede (e mostra l’anulare ndr). E quando discutiamo posso minacciarlo: ‘guarda che divorzio’”.

Durante la chiacchierata con il quotidiano Fiorella ha anche voluto fare una riflessione sulla pandemia e sul rapporto tra l’uomo e la natura. “Più passa il tempo più vediamo a che rischi ci siamo esposti giocando con la natura. Temo che questa sarà la prima di tante pandemie. Ho visto su Rai3 l’inchiesta ‘Indovina chi viene a cena’ di Sabrina Giannini che mostra come in tema di rapporto con gli animali, dagli allevamenti intensivi alla promiscuità, abbiamo tirato la corda”, ha affermato. Lei non è ancora diventata vegana, ma ha diminuito il consumo di prodotti di origine animale: “Mangio poca carne per scelta”.

Scritto da: la Redazione il 20/4/2021.