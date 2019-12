Fiorella Mannoia, amore a gonfie vele con Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sono sempre affiatatissimi: prosegue a gonfie vele la storia d'amore della cantante 65enne con il produttore musicale 39enne. L’affasciante rossa non ha perso una briciola di passione per il bel moro, ex professore di Amici e condivide con i fan una delle rarissime foto in coppia con lui.

“Gli uomini con cui sono stata non mi hanno mai fatta sentire così tanto bella, no. Forse da dieci anni a questa parte ho un fidanzato che me lo ricorda. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai. La vecchiaia non esiste“, aveva rivelato in un’intervista al Corriere della Sera Fiorella Mannoia sul compagno Carlo Di Francesco, parlando di quanto lui la facesse sentire desiderata.

I due hanno sempre voluto vivere il loro rapporto lontano dai riflettori, ma il feeling e le affinità elettive li hanno portati a scoprirsi un po’ di più anche via web. Il debutto sul social è arrivato a febbraio del 2018 con la prima foto in coppia direttamente da New York, poi ne è arrivata qualche altra, ma davvero poche. Eppure sono in tantissimi ad ammirarli insieme, felici e ironici, legati, perché la differenza d’età, ventisei anni, è solo un piccolo insignificante particolare della loro bellissima storia fatta di tanto sentimento ed estrema complicità.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/12/2019.