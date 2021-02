Fiorella Mannoia si è sposata: la foto delle nozze con Carlo Di Francesco

Fiorella Mannoia si è sposata. La cantante sul social condivide con i fan una foto delle nozze con lo storico compagno Carlo Di Francesco. “Dopo 15 anni…ebbene…SÍ”, scrive.

Ha detto di sì a 66 anni, insieme a Carlo da 15 anni, Fiorella ha coronato il suo sogno d’amore con il 41enne con cui la differenza d’età non è mai stata un peso. Cerimonia civile molto intima a Roma per i due: la 'rossa' ha indossato un completo pantaloni bianco, ai piedi sneaker argento.

La Mannoia non ha mai confermato i gossip intorno al matrimonio, diventati insistenti quando il settimanale Di Più ha scoperto le pubblicazioni dei fiori d’arancio. Con l’ex professore di Amici, musicista e produttore, la sintonia è massima. Usciti allo scoperto solo nel 2017, la coppia ha sempre condiviso pochissimo del suo privato. L’artista, una delle voci più belle del panorama musicale italiano, intervistata da Vanity Fair, però, in merito al rapporto con Di Francesco, aveva detto: “Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/2/2021.