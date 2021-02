Fiorella Mannoia spiega perché alle nozze ha messo scarpe da ginnastica

Fiorella Mannoia spiega perché per le sue nozze con Carlo Di Francesco ha messo le scarpe da ginnastica. La cantante 66enne il giorno del sì con l'artista 41enne ha indossato un completo pantaloni arricchito dal gilet bianco e sotto Converse alte color argento. Il suo look ha fatto impazzire tutti. Anche lo sposo, con giacca e pantaloni neri e camicia bianca, ha scelto le sneakers ai piedi.

Fiorella, durante una diretta Instagram, felice della sua fede nunziale, ai fan rivela: “E’ successo. Daje e daje l’abbiamo fatto. Siamo andati su tutti i giornali! Però le mie scarpe da ginnastica hanno avuto un successo strepitoso! Pensavo chissà quante critiche e invece no: un successo strepitoso! Sono contenta!”. Poi in merito alla sua scelta sopra le righe aggiunge: “Ma ve pare che potevo andare lì coi tacchi? Io odio i tacchi. Ho provato tante scarpe per il matrimonio ma alla fine Converse argentate e basta. E poi ci stavano bene”.

La Mannoia e Carlo il 22 febbraio scorso per il loro matrimonio, celebrato con cerimonia civile, sono andati in Comune, a Roma, con la loro auto, una Smart: “Per l’occasione l’abbiamo lavata”. Fiorella non riusciva a credere che si stava sposando: “Durante la cerimonia mi sembrava tutto strano, dovevo trattenermi dal non ridere”.

Lei e Carlo, insieme da 15 anni, hanno dovuto rimandare la lune di miele, causa pandemia, a data da destinarsi. Il musicista, tra l’altro, in questi giorni è impegnato con Sanremo 2021: è uno dei membri dell’orchestra del festival.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2021.