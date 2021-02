Fiorella Mannoia sposa il fidanzato di 26 anni più giovane di lei. La bella 66enne e Carlo Di Francesco molto presto convoleranno a nozze: ci sono già le pubblicazioni di matrimonio, lo ha scoperto il settimanale Di Più.

Stanno insieme da più di dieci anni, ma solo nel 2017 hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione, e ora improvvisamente diventeranno moglie e marito. Fiorella Mannoia e l’ex professore di Amici 41enne, musicista e produttore, hanno sempre affermato di stare benissimo insieme, nonostante la grande differenza d’età.

“Siamo aperti, non chiusi. Per questo forse non ci stanchiamo. Ognuno è libero di aderire alle proprie passioni. Non sei mai solo e infelice, quando ne hai”, ha spiegato tempo fa la rossa a Vanity Fair parlando del suo rapporto con Di Francesco. Poi ha aggiunto, parlando di intimità: “Se il desiderio cambia dopo i 60 anni? Le forze non sono più le stesse. Ma l’importante è non straziarsene. Giocare sempre. La vecchiaia è faccenda di corpo, di muscoli. Per il resto è un’invenzione. La vecchiaia non esiste”.

Finora pareva che i due rifuggissero dai fiori d’arancio, ma qualcosa è cambiato e ora hanno deciso di unirsi per la vita anche con quel ‘contratto’ che per loro pareva essere così superfluo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/2/2021.