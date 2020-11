Fiorello e Argentero frecciatine sul social: c'è maretta tra i due?

Fiorello e Argentero si mandano frecciatine sul social. Beppe rivendica il successo della sua fiction “Gli orologi del diavolo”, ma sembra implicitamente mandare un messaggio a Luca, che si sente toccato nel vivo e replica: c’è maretta tra i due?

Beppe Fiorello ha fatto il pieno di share e ringrazia. “Un infinito grazie al pubblico che sta amando ‘Gli orologi del diavolo’, una serie coraggiosa che non si avvale di modelli narrativi rassicuranti, io ho sempre lavorato così, non mi piace andare sul sicuro”, scrive. A corredo delle sue parole pubblica un articolo di La Repubblica.

L’attore sottolinea un passo della rubrica di Stefano Balassone in cui si legge: "L'accoglienza del pubblico di Rai1, nonostante l'assenza di ospedali, medici, infermieri e storie di corsia, è buona alla partenza. Potrà diventare più cospicua se gli spettatori riusciranno ad acciuffare il bandolo dell'emozione per un prodotto che mischia i moventi dell'avventura e del sentimento familiare".

Luca Argentero non può non notare il riferimento implicito alla sua serie tv, “Doc - nelle tue mani”, che ha fatto boom con gli ascolti e in cui si narrano le vicende di un medico in una corsia di ospedale. “Che strano tweet”, replica immediato.

Lo scontro a distanza, più una guerra fredda, prosegue. Un follower cinguetta: “Magari parla in generale, no?”. “Esattamente così e ti ringrazio”, sottolinea Beppe Fiorello. Argentero però non ci sta, non crede alla buona fede del suo collega evidentemente e ribatte: “Ma come? Ci sono altre serie in onda con medici e infermieri? O è sottolineato in rosso per puro caso?”. Correda quel che afferma con le faccine delle emoticon che ridono a crepapelle. Chissà se le frecciatine continueranno: in palio per uno dei due c’è il titolo di campionissimo dello share.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/11/2020.