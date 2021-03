I fisici di Gilles, Akash e Rosolino rubano l'occhio all'Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi lascia “liberi di sognare”, come recita lo slogan della quindicesima edizione del reality show, non solo per l’incredibile location in tempo di pandemia, ma grazie pure ai fisici atletici di Gilles Rocca, Akash Kumar e Massimiliano Rosolino.

L’attore ed ex calciatore 38enne, vincitore dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, il modello dagli occhi di ghiaccio 29enne e il campione olimpico 42enne mostrano le loro ‘grazie’ in Honduras e rubano indubbiamente l’occhio…

Il primo a ‘spogliarsi’ è Rosolino, inviato al momento ancora un po’ troppo ‘ingessato’, ma con un corpo tutto muscoli tenuto in forma grazie ad anni di nuoto da professionista. Il napoletano compagno di Natalia Titova e padre di Vittoria Sidney e Sofia Nicole è un quarantenne da sballo in costume. Riceve i complimenti di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi: i due opinionisti preferirebbero rimanesse per tutta la puntata così.

L’altro adone, affascinante e bel tenebroso, romano verace, sportivo, è Gilles. Il preferito di Zorzi e non solo. Ha giocato per quattro anni nella Lazio e con il reality "Campioni, il sogno" è entrato nel Cervia. A 21 anni ha abbandonato la carriera calcistica e ha recitato in "Carabinieri", "I Cesaroni" e anche in "Don Matteo".

Milly Carlucci lo voluto nel suo show e lui si è aggiudicato la vittoria con Lucrezia Lando. Nella vita è solo la compagna Miriam Galanti a poterlo vedere senza vestiti addosso nell’intimità, ora, però, da naufrago è tutta un’altra storia e tutti possono apprezzare l’armonia del suo corpo.

Akash è un ragazzo splendido e per questo molto richiesto dal mondo del fashion. E’ nato a Nuova Delhi. Suo padre è un imprenditore indiano di pelletteria, la madre è un’ex modella brasiliana. La coppia si conosce e si innamora a Milano, poi si trasferisce in India. Nel 1994 i due si separano e Akash torna in Italia con la mamma, a Verona.

Induista, enigmatico, è ancora tutto da scoprire. Ma pure i suoi muscoli scolpiti fanno scalpore e il popolo del web impazzisce.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2021.