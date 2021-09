Flavia Vento: 'Sono single e casta da 11 anni'

Flavia Vento sorprende tutti, la showgirl 44enne intervistata da MOW rivela: “Sono single e casta da 11 anni”. Nessun amore o intimità tra le lenzuola per lei, qualche flirt sì, ma senza andare fino in fondo.

Niente sesso, Flavia Vento ha deciso di no al momento. “Col mio ultimo fidanzato serio è finita nel 2010. Dopo di lui non ho avuto nessun altro. Magari un paio di flirt ma niente di che, sono rimasta casta”, confessa. Lo è da ben undici anni.

A un nuovo amore non pensa. Flavia però ha un sogno che si chiama Tom Cruise. Forse è anche per questo che, come conferma lei stessa, si è iscritta a Scientology: “Scientology è una cosa che studia la mente. So che si parla di setta ma non è assolutamente vero. Io sto semplicemente facendo delle lezioni. Ho fatto un test di personalità per entrare e devo dire che ci ha preso quindi non è che Ron Hubbard abbia creato solo, come dicono, cose negative. Ha fatto anche cose buone. Scientology si basa proprio sulla cura della mente: noi abbiamo una mente analitica e una mente reattiva. Tutti i nostri traumi che abbiamo vissuto nell’infanzia sono immagazzinati dentro al cervello di ognuno di noi. Grazie alla tecnica usata da Scientology si arriva alla rimozione di questi traumi”.

La Vento dice di essersi iscritta per superare la sua insicurezza, ma su Cruise svela: “Beh, diciamo che Tom Cruise ora è single da quanto ho capito. E anche io lo sono. Da 11 anni ormai. Non solo single, pure casta! Quindi… Why not, Tom? Non so se lo posso dire… Però, insomma: a un certo punto, Tom Cruise mi ha scritto su Twitter e io ero certa che fosse lui anche perché mi mandava delle foto. Abbiamo parlato per due mesi, poi ho capito che si trattava solo di un profilo fake. Ci sono rimasta molto male”.

Al momento il divo è solo un sogno, la realtà la riporta in tv, rifarà l’esame di quinta elementare nel programma condotto da Nicola Savino su Italia 1, “Back to School”: “ Andrò a scuola con due insegnanti che saranno bambini delle elementari. Alla fine farò l’esame supervisionata da loro”. E chissà come andrà. “Non ho mai amato studiare”, ammette.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/9/2021.