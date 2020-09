Flavia Vento parla dopo la fuga dal GF Vip: 'Vorrei aprire una pensione per cani'

Flavia Vento dopo la fuga dal GF Vip racconta la sua versione dei fatti. Non è pentita di aver subito abbandonato il reality per i suoi sette amici a quattro zampe, per lei come dei figli. A Il Giornale rivela: “Sto pensando di aprire una pensione per cani”.

Nonostante nella Casa avesse trovato persone fantastiche, prima ha pianto e poi è voluta uscire dalla porta rossa. La showgirl 43enne spiega: “Per me i miei cani sono come dei figli. Li amo con tutta me stessa. Tuttavia, sapere che possono fare affidamento solo su di me mi crea agitazione. Infatti, né mia madre né mia sorella mi sono vicine per prendermi cura di loro. Sento di avere una grande responsabilità nei loro confronti, senza qualcuno che possa in qualche modo alleggerire questo mio peso provocandomi un grande senso di solitudine”.

Ha provato a mettersi in gioco al GF Vip, ma è subito ‘caduta’ e al reality è andata in panico: "Ci tengo a dire che i miei cani erano in ottime mani. Tuttavia, quello che mi faceva star male era non poter stagli vicino e non sapere quando li avrei riabbracciati. Poteva essere una questione di giorni o di mesi… Pensavo continuamente che gli poteva succedere qualcosa mentre mi trovavo all’interno della Casa. Tutto ciò mi ha provocato quelle bruttissime sensazioni di panico”.

Sulla scelta fatta la Vento al quotidiano dice: “Quello che posso dire è che l’amore ti porta a fare determinate scelte, anche quelle meno comprensibili agli occhi degli altri. Così è stato l’amore che provo per i miei cani. La vita è una ed io in quel momento mi sono sentita di tornare da loro”.

Non tutti lo ricordavano forse, Flavia Vento ha lasciato tutti i reality show ai quali ha partecipato per la stessa ragione: “Ho abbandonato tutti i reality per i miei cani, questa è la vera ed unica motivazione. Ho infatti lasciato La Fattoria a causa di Fabrizia, L’Isola dei Famosi nel 2008 per Fabrizia e Piri e l’edizione del 2012 per Fabrizia, Piri e Bamboo”.

La bionda poi rivela il progetto a cui sta lavorando: “Sto pensando di aprire una pensione per cani, ma sto ancora facendo tutte le valutazioni del caso”. Vive ore d'ansia: è uscita per stringere forte i suoi cani, ma non sarebbe ancora riuscita a vederli. Flavia Vento sarebbe chiusa in hotel, come avrebbe confessato a un suo amico che le avrebbe telefonato e che racconta la sua versione sul social. La produzione del GF Vip al momento non le avrebbe dato l'ok per uscire e tornare a casa...

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/9/2020.