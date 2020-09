Flavia Vento subito in lacrime al GF Vip: ecco cos'è successo

Flavia Vento è subito in lacrime al GF Vip. Mentre tutti si svegliano e fanno colazione dopo una sola notte trascorsa nella Casa al reality, lei in giardino, davanti ad altri compagni di avventura, scoppia a piangere. Alla bionda 43enne mancano terribilmente i suoi sette cani.

Flavia è un fiume in piena, non riesce a calmarsi, nonostante i presenti provino a consolarla. I singhiozzo all’inizio non le permettono di parlare. La Vento, poi, con la voce rotta spiega il motivo delle sue lacrime irrefrenabili.

VIDEO

“Piango per i miei cani, sento che hanno bisogno di me e io non ci sono…”, sottolinea Flavia Vento. “Non li ho mai lasciati per più di un’ora ma sento che hanno bisogno di me", confessa ancora. "Ci penserà tua madre", la rassicura Tommaso Zorzi. ”A lei non frega niente”, rivela la showgirl.

Le immagini della Vento disperata per i cani vengono mostrate in diretta a Mattino 5. Federica Panicucci è stupita dal pianto così intenso e dalla risposta appena data all’influencer 25enne. “Mi spiace vederla così in lacrime”, commenta la conduttrice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/9/2020.