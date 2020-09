Flavia Vento lascia il GF Vip, Patrizia De Blanck sbotta: 'Sei pazza’

E’ stata piuttosto movimentata la seconda notte all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Flavia Vento, all’una passata, ha deciso di abbandonare il reality. Il motivo? Non riusciva più a stare lontano dai suoi cani (ben sette) e temeva che i suoi amici a quattro zampe potessero stare male senza di lei. Ha quasi avuto un attacco di panico. Così ha deciso di fare la valigia e salutare tutti. Inutile l’opera di convincimento da parte di alcuni coinquilini. “Non mi separo mai da loro”, ha spiegato la 43enne.

Chi invece non ci è andata per il sottile è stata Patrizia De Blanck, che non ha assolutamente compreso la posizione di Flavia, attaccandola con epiteti pesanti. “Ma falla finita tu sei sce*a davvero. Tu hai le fisse. Guarda che te invece di andare via, devi andare a farti ricoverare perché mica sei normale. Sei pazza”, le ha detto.

VIDEO

“Ma vaffan***o è un giorno che sta qua! Ma è tutta st**nza questa! Sei tu che stai male! No i cani. I cani stanno bene, tu stai male!”, ha continuato. “Ma allora che ca**o ci sei venuta a fare tu qui dentro? Cosa cavolo ci sei entrata a fare dimmelo”, ha infine concluso.

Scritto da: la Redazione il 16/9/2020.