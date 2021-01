Flavia Vento: 'Pentita di aver lasciato il GF Vip. Spero di tornare'

Flavia Vento è pentita di aver lasciato il GF Vip lo scorso 15 settembre, appena 24 ore dopo essere entrata nella Casa. Lo dice chiaramente nel post che pubblica sul suo profilo Instagram. Ha commesso uno sbaglio, angosciata al pensiero dei suoi cani lasciati soli nel suo appartamento. “Spero di tornare”, svela sul social.

“Sono stata solo 24 ore e me ne sono pentita. L’affetto per i miei cani non può essere tutto per me. Esiste anche il mio lavoro spero di tornare in un altra edizione”, sottolinea la showgirl 43enne. Si candida nuovamente, incrocia le dita e spera che Alfonso Signorini le dia un’altra possibilità.

“Per me i miei cani sono come dei figli. Li amo con tutta me stessa. Tuttavia, sapere che possono fare affidamento solo su di me mi crea agitazione. Infatti, né mia madre né mia sorella mi sono vicine per prendermi cura di loro. Sento di avere una grande responsabilità nei loro confronti, senza qualcuno che possa in qualche modo alleggerire questo mio peso provocandomi un grande senso di solitudine”, aveva detto a Il Giornale pochi giorni dopo essersi auto eliminata dal GF Vip.

E aveva aggiunto: “Ci tengo a dire che i miei cani erano in ottime mani. Tuttavia, quello che mi faceva star male era non poter stagli vicino e non sapere quando li avrei riabbracciati. Poteva essere una questione di giorni o di mesi… Pensavo continuamente che gli poteva succedere qualcosa mentre mi trovavo all’interno della Casa. Tutto ciò mi ha provocato quelle bruttissime sensazioni di panico”.

La Vento, però, è recidiva: non è stata la prima volta che ha dato forfait. In passato ha lasciato La Fattoria, L’Isola dei Famosi nel 2008 e anche nel 2012. Lo ha fatto sempre per i suoi cani. Il suo pentimento potrebbe non essere considerato tale da chi deve decidere su chi ‘investire’ quando mette insieme un cast per un reality show…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/1/2021.