Flavia Vento furiosa: 'Per 5 mesi pensavo di stare parlando in chat con Tom Cruise, poi...'

Flavia Vento è furiosa. Sui social esterna tutta la sua rabbia. “Per 5 mesi pensavo di stare parlando in chat con Tom Cruise”, rivela. Peccato che fosse vittima di un ‘fake’. Il truffatore poi le ha chiesto soldi, ovviamente, in cambio della promessa di metterla davvero in contatto col divo hollywoodiano.

“Ecco dopo 5 mesi di chat è arrivato il risultato un truffatore che si è spacciato per Tom Cruise e alla fine mi ha chiesto i soldi per vederlo! Ma come stai messo brutto truffatore? Per 5 mesi hai fatto finta perfettamente di essere Tom non ho parole! Mi hai illusa mi mandavi canzoni d’amore e io ci sono cascata come una scema !”, sbotta in un post la bionda 44enne. Non riesce a credere di aver abboccato.

Flavia mostra lo screeshot del messaggio che le è arrivato in cui le viene chiesto del denaro per entrare in contatto con Cruise, una specie di card da ‘fan vip’ in grado di farla incontrare col desideratissimo Tom.

Flavia Vento è recidiva. Già a settembre scorso aveva parlato della sua passione per Scientology e Tom Cruise. Anche in quell’occasione aveva rivelato di essere caduta vittima di un ‘falso profilo’. “A un certo punto, Tom Cruise mi ha scritto su Twitter e io ero certa che fosse lui anche perché mi mandava delle foto. Abbiamo parlato per due mesi, poi ho capito che si trattava solo di un profilo fake. Ci sono rimasta molto male”, aveva confidato intervistata da MOW.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/11/2021.