Flavio Briatore smentisce la storia d’amore con Benedetta Bosi con cui è stato paparazzato in dolci atteggiamenti in Kenya da Chi. “E’ solo un’amica”, dice a gran voce a Novella 2000. La studentessa in giurisprudenza ventenne, però, sul social sembra confermare la relazione…

Benedetta Bosi a chi le domanda come faccia a stare con un uomo che potrebbe essere il nonno, più grande di lei di ben 49 anni, sottolinea: “L’intelligenza non invecchia mai”. La biondina non nega la relazione con il 69enne e chiarisce ancora: "I soldi ce li hanno in tanti, l'intelligenza no". L’imprenditore, invece, è categorico.

“Benedetta è solo un’amica, poi si fa presto a dire altro”, dice l’ex marito di Elisabetta Gregoraci al direttore del settimanale Roberto Alessi.

Flavio Briatore, investito da molte critiche per il legame con una ragazza così giovane, subito aggiunge: “Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi”. Quando il giornalista però gli fa notare di essere arrivato in Kenya insieme a Benedetta su un volo privato, Briatore controbatte: “Io ci vengo anche per lavorare”.

L’ex super manager della Formula Uno vuole mettere fine alle chiacchiere e smentisce la storia con la Bosi. Benedetta, però, lascia intendere altro. E ora sulla liaison rimangono accesi i riflettori: tutti ne vogliono sapere di più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2019.