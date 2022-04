Flavio Briatore, compleanno in sedia a rotelle con Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco: foto

Flavio Briatore nonostante sia reduce da un intervento al tendine d’Achille, celebra il suo compleanno, seppur ancora costretto sulla sedia a rotelle. L’imprenditore, ex manager di Formula Uno, festeggia i 72 anni insieme alla famiglia: l’ex moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio 12enne Nathan Falco sono insieme a lui.

Stavolta non è a Monte Carlo, causa operazione. Briatore organizza la cena di compleanno al Crazy Pizza a Milano, uno dei locali appena aperti con il format creato da lui stesso non solo in Italia ma anche all’estero.

La showgirl 42enne sceglie un outfit bianco con tanto di shorts, arricchito da un maglioncino con le piume. Look casual per tutti gli altri. Al tavolo con Flavio ci sono anche alcuni amici.

Nonostante non si sia ancora ripreso del tutto, Flavio Briatore è felice di brindare con le persone a cui è più legato e, soprattutto, con i suoi affetti. E’ finito sotto i ferri lo scorso 29 marzo. Era stato lui stesso a comunicare la notizia a suoi follower. “Ieri ho subito un’operazione di tenoraffia del tendine di Achille. Voglio ringraziare il Professor Piero Volpi, il Professor Herbert Schoenhuber, l’amico Alberto Zangrillo e lo staff della Madonnina per la bravura e professionalità. Tutto è andato bene e sto per essere dimesso. Adesso mi aspetta un periodo di immobilità ma continuerò a lavorare e a mantenermi attivo, come sempre!”, aveva fatto sapere via social.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/4/2022.