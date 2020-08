Flavio Briatore rompe il silenzio: ecco cos'ha detto sulle sue condizioni di salute

Flavio Briatore ha il Coronavirus. Secondo il Corriere della Sera è stato ricoverato al San Raffaele non lunedì 24 agosto, ma domenica 23, quando in serata si è rivolto all’ospedale per un check-up. “Aveva qualche linea di febbre e i sintomi tipici della polmonite”, scrive il quotidiano. L’imprenditore 70enne, però, rompe il silenzio e parla delle sue condizioni di salute con il giornale.

Briatore, mentre tutti scrivono che sarebbe ricoverato nella struttura milanese in condizioni di salute giudicate “serie”, chiama personalmente la giornalista Candida Morvillo. La telefonata arriva alle 18,39 di ieri, 25 agosto. “Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato”, spiega.

La Morvillo gli domanda se sia o meno ricoverato per Covid, Flavio Briatore risponde: “Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”. Quando gli si fa notare che per tutti ha contratto il virus, l’ex manager di Formula 1 ribatte: “Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…”. E sui sintomi aggiunge: “Un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto”.

La telefonata si interrompe perché Briatore deve essere visitato. Poco dopo alla Morvillo arriva un messaggio su WhatApp in cui Briatore le fa sapere di essere sotto flebo e che non può più parlare. Ribadisce che sta bene e nulla più.

Stringatissimo il comunicato stampa dello staff dell’imprenditore che recita: “Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone Resta sotto controllo medico”. Briatore non è in terapia intensiva. Non è neppure “ricoverato nel polo di Ville Turro, dedicato ai casi Covid, per garantirne l’isolamento”, così sottolinea il Corriere della Sera, “ma nella sede centrale di via Olgettina in una stanza a pagamento”.

L’ex moglie Elisabetta Gregoraci su Instagram, nelle sue storie, in un post scrive: “Vi ringrazio per i messaggi e le chiamate ricevute oggi e mi scuso se non sono riuscita a rispondere a tutti. Flavio sta bene, ci siamo appena parlati”.

A dissipare il mistero e a spazzare via ogni dubbio ci pensa infine l'ospedale San Raffaele, che in una nota fa sapere: "L'IRCCS Ospedale San Raffaele rende noto che il signor Flavio Briatore si è rivolto all'Ospedale per una specifica patologia diversa da Covid-19 e che è stato sottoposto prima del ricovero, come tutti i pazienti, al tampone rinofaringeo per il rilevamento del Coronavirus SARS-Cov-2. il tampone è risultato positivo e di conseguenza al signor Briatore è stato applicato il protocollo standard che prevede l'isolamento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari in caso di positività, sia per la sicurezza del paziente, sia per la tutela del personale di reparto e degli altri pazienti ricoverati. L'Ospedale ribadisce che la modalità di ricovero applicata risponde a tutti i requisiti di sicurezza necessari nel rispetto delle norme anti-contagio".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/8/2020.