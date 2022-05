Flavio Briatore riunisce le sue ex: a Monaco con Elisabetta Gregoraci, Naomi Campbell ed Heidi Klum, foto

Flavio Briatore sorprende tutti e fa impazzire i follower sul web: al Gran Premio di Monaco l’imprenditore 72enne riunisce tutte le sue ex e si lascia immortalare insieme a loro: la foto condivisa con Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum e Naomi Campbell cattura una pioggia di ‘like’.

L’ex manager di Formula 1 posa sorridente: lo scatto che lo ritrae abbracciato e felice con le donne più importanti della sua vita manda il popolo della Rete in visibilio. Al quadretto di famiglia manca solo Marcy Schlobohm, moglie di Briatore dal 1983 al 1987, ex modella e imprenditrice.

VIDEO

Flavio è in grande armonia con Naomi, 52 anni, a cui è stato legato dal 1998 al 2003 e con cui all’epoca non finì benissimo. Eppure ora sembrano grandi amici. C’è molta affinità anche con Heidi, da cui Briatore nel 2014 ha avuto la figlia Leni, 18 anni. Lui non ha mai riconosciuto la ragazza, eppure i rapporti con la 48enne sono ottimi. La Klum a Monte Carlo è arrivata con suo attuale marito, Tom Kauliz, sposato nel 2019.

L’affetto che l'imprneditore unisce a Elisabetta è noto da tempo a tutti e non è certo una novità, anzi, un'ennesima conferma. I due si sono sposati nel 2008 e hanno avuto Nathan Falco, 12 anni: pur separati dal 2017, Flavio e la Gregoraci sono unitissimi.

Briatore lascia tutti di stucco, come la stessa showgirl calabrese 42enne, che con Heidi soprattutto pare andare davvero d’accordo, come appare evidente dalle storie della mora sul social.

“Ma qual è il suo segreto?”, commentano in tantissimi. Persino Selvaggia Lucarelli non si lascia sfuggire l’occasione di sottolineare l’incontro. “Signore aiutaci a fare pace con il nostro passato anche solo la metà di quanto fa Flavio Briatore. Se solo Amber Heard e Johnny Depp gli avessero fatto una telefonata oggi forse sarebbero nel paddock pure loro, con un bicchiere di champagne e un divorzio liscio come l’olio”, commenta ironicamente.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/5/2022.