Flavio Briatore sembra essere ancora innamorato di Naomi Campbell. Magari non nel senso letterale del termine, ma a leggere l’intervista che ha rilasciato a ‘Chi’ alla vigilia del mezzo secolo di vita della Venere Nera (compirà 50 anni il prossimo 22 maggio) l’imprenditore appare ancora rapito dal suo fascino. “Uscire con lei non vuol dire soltanto frequentare una bellissima donna: significa camminare a braccetto con un’azienda. Quando stavamo insieme il marchio ‘Naomi’ era dietro solo ad aziende come CocaCola, Ferrari e poche altre”, ha spiegato.

Secondo il 70enne di origini piemontesi (sposato dal 2008 al 2017 con Elisabetta Gregoraci, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco), che oggi vive a Monte Carlo, dopo la Campbell il mondo della moda non ha mai più avuto vere superstar in passerella. Bellezze come Gigi Hadid sono nulla al confronto. “Quando Naomi sfilava, si girava anche la passerella. Oggi non c’è nessuno come lei. Parlano di Gigi Hadid, ok, bella ragazza, ma poi? In sostanza? Poco, molto poco. Naomi faceva notizia anche quando non c’era nessuna notizia […] Naomi è famosa nel tempo. Dopo di lei il nulla”, ha aggiunto.

E sul chiacchiericcio riguardo il carattere ‘fumantino’ di Naomi (si pronuncia ‘Naiomi’) ha spiegato: “Naomi è uscita di casa a 11 anni. A 12 lavorava già con Bob Marley. Ha conosciuto la strada e la vita da affrontare troppo in fretta. Le sue bizze? I litigi anche con me a bordo della mia barca o in giro per il mondo? Normale amministrazione se sai con chi hai a che fare. E io sapevo di avere di fronte a me una persona dal cuore tenero, con tutti i suoi limiti e i suoi difetti. Però era Naomi e se Naomi sposta un bicchiere, si sposta il locale. Non lo dimentichi”. “Vi assicuro che fa paura quando s’arrabbia”, ha poi aggiunto.

Ma come mai è finita la loro storia? “I giornali scandalistici ai tempi non ci davano tregua, ma fa parte del gioco. Hanno scritto che lei mi ha tradito: in realtà era finito l’amore. Per un po’ di tempo ci siamo persi, oggi siamo in ottimi rapporti”. A distanza di anni però l’affetto è ancora intatto: “Se io oggi alle due di notte dovessi aver bisogno di lei per un qualsisasi motivo, so che risponderebbe al telefono subito. Questa è Naomi lontano dai riflettori: una donna con un gran cuore”.

Scritto da: la Redazione il 13/5/2020.