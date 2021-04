Flavio Briatore festeggia i 71 anni con Elisabetta Gregoraci e il figlio: mai visti così complici...

Flavio Briatore festeggia i 71 anni con Elisabetta Gregoraci e il figlio. L’imprenditore e la showgirl 41enne sono unitissimi: mai visti così complici, al punto da far pensare che il ritorno di fiamma sia più che una semplice ipotesi. Lo fanno solo per Nathan Falco? Il ragazzino di 11 anni è felice accanto ai genitori, che non paiono affatto ‘ex’.

Briatore trascorre il giorno del suo compleanno, ieri, 12 aprile, con le persone a lui più care: Eli e Nathan Falco. Per i tre un pranzetto veloce al ristorante nel Principato di Monaco, tra allegria e risate. La Gregoraci gli canta “tanti auguri a te”: tutto viene testimoniato dai filmati condivisi nelle IG Stories.

L’armonia e i sorrisi illuminano la giornata del manager, poi coronata dalla torta a quattro piani che trova a casa e dove c’è pure disegnata un’immagine della sua famiglia, quasi fosse una vignetta. Ci sono sempre lui, la Gregoraci e il figlio.

Sono affiatati e in sintonia, nessun dissapore all’orizzonte. Nonostante si parli sempre più insistentemente di un ammiratore segreto per la mora calabrese, quello che le invia centinaia di rose rosse da mesi, Elisabetta sembra sempre più unita all’ex marito Flavio.

Le affinità rimangono e la coppia più che scoppiata pare proprio essere solida, come se i sentimenti che entrambi provano fossero tornati al centro della loro esistenza…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/4/2021.