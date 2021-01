Flavio Briatore è da brividi: si presta al lancio di coltelli del performer sul palco del Billionaire di Dubai. Senza alcun timore, affronta una prova di coraggio e diventa così protagonista dello spettacolo offerto dal suo locale.

L’ex manager della Formula Uno mostra il suo sorriso di sfida e si lascia andare. Lo sguardo è leggermente preoccupato, ma non cede e si sottopone al lancio di coltelli. Tutto, per sua fortuna, fila liscio. Il 70enne, ex marito di Elisabetta Gregoraci, a Dubai con lui insieme al figlio Nathan Falco, 10 anni, vince la sfida e condivide il video che lo mostra immobile mentre le lame lo sfiorano sul social. Il filmato diventa subito virale.

VIDEO

Piovono ‘like’, più di 220mila, e tantissimi commenti. Sono moltissimi quelli che si complimentano con Flavio per la sua audacia. Qualcuno ironizza. “Se sbaglia non lo paghi, quindi sarà precisissimo”, gli sottolinea un follower.

Briatore a Dubai si gode il suo locale sul quale ha investito moltissimo. Nonostante la pandemia, sta ottenendo molto successo in Medio Oriente. Ha appena aperto uno dei suoi celebri Billionaire anche a Riyadh, in Arabia Saudita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/1/2021.